A atriz Bruna Marquezine parece que está com a agenda corrida com um suposto no trabalho. Segundo o jornal O Globo, a atriz teria sido convidada para estrelar “Velhos bandidos” ao lado de Fernanda Montenegro e Ary Fontoura. O filme será dirigido por Claudio Torres, filho da veterana.



O longa contará com a presença de Vladimir Brichta, que atualmente está no ar como o coronel Egídio de "Renascer", e trata-se de uma comédia de ação e tem produção da Conspiração.



O filho de Fernanda Montenegro já trabalhou em outras produções, como nos filmes "A Mulher invisível" e "O Homem do futuro". Já na TV, ele esteve a frente da série "Reality Z" da Netflix.

A atriz, por sua vez, está fazendo trabalhos seletos. Recentemente ela filmou "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, e "Dona Vitória", de Andrucha Waddington.

Bruna Marquezine fez sua estreia no cinema hollywoodiano em 2023, ao estrelar o filme da DC Universe "Besouro Azul".

