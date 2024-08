Reprodução: Instagram SBT completa 43 anos nesta segunda-feira (19)

O SBT publicou, nesta segunda-feira (19), uma mensagem de comemoração aos 43 anos da emissora, anunciou o novo streaming +SBT e reforçou o legado de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos no último sábado (17) . Na foto de celebração do aniversário do canal, dispostivos móveis aparecem com o logo do SBT e da nova plataforma na frente, além da seguinte legenda: "43 anos para celebrar com todo carinho, saudades e, principalmente, gratidão".

"O SBT nasceu do sonho de quem amava e conhecia, como ninguém, o coração dos brasileiros", iniciou o perfil oficial do canal no Instagram. "Por “coincidência”, hoje, 43 anos depois que o SBT nasceu, nasce o +SBT, um presente aos nossos espectadores e que será acessível a todos os brasileiros do jeito que ele queria", acrescentou a emissora.

"Chegamos até aqui conectados aos princípios e valores de Silvio Santos e seguiremos engajados, unidos e comprometidos para mantermos vivo o seu legado. Hoje, no nosso aniversário, e para sempre", finalizou.

Nos comentários, a conta oficial do +SBT, novo streaming do canal, respondeu à mensagem. "É uma honra fazer parte do seu legado, irmão SBT. Obrigado, Silvio!", disse. Os espectadores do SBT também comemoraram o aniversário de 43 anos.

"Parabéns à família SBT", comentou um usuário. "Feliz aniversário, SBT! O +SBT já é sucesso e sentimos a presença de Silvio Santos em cada detalhe!", escreveu uma segunda. "Família SBT é a nossa família!", aclamou um terceiro.

