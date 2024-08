Reprodução: Instagram Carlos Alberto de Nóbrega em entrevista ao Fantástico no último domingo (18)

O humorista Carlos Alberto da Nóbrega se emocionou , no último domingo (18), ao ser entrevistado pelo Fanstástico para falar de sua relação com Silvio Santos , que morreu aos 93 anos no último sábado (17) .

O artista relembrou de momentos ao lado do dono do SBT em conversa com o programa dominical. De acordo com Nóbrega, a amizade com o comunicador começou nos anos 50, época em que Silvio Santos trabalhava na rádio do pai do comediante, Manuel de Nóbrega.

"Eu tinha 18 anos de idade e ele tinha 24. Foi um começo de carreira. E nós tivemos uma afinidade muito grande. O Silvio era muito tímido. E ele era locutor comercial do meu pai, do programa Manuel de Nóbrega", detalhou ele.

Além disso, ele também contou sobre o momento em que o pai estava doente e o apresentador o ajudou. "O meu pai teve um câncer. E o Silvio falou: ‘Carlos, tu sabe que teu pai não chega ao fim do ano, né?’ Falei ‘sei, Silvio’. ‘Eu quero que você saiba de uma coisa: o que o dinheiro puder comprar, o Manoel vai ter.’ E o Silvio pagou todo o tratamento do meu pai. Quando eu digo todo, era todo. De uma gaze, de três cirurgias, ele nunca me pediu um recibo", afirmou.

"Ele tinha vergonha de ser bondoso. Vergonha. Isso eu te garanto pelos 70 anos de amizade que nós tivemos. Ele era uma pessoa boa", elogiou Nóbrega. Então, o comediante se recordou do momento em que ficou brigado com Silvio Santos.

"Eu sentia saudade do Silvio. Começou uma hora que começou a fazer falta. Cara, pela vida dos meus netos que tão aqui assistindo. Eu sonhava com o Silvio e meu pai entrava, no sonho. Vai lá dar um abraço no Silvio. Vocês são irmãos. Não quero ver vocês brigados. E fui jantar com ele. Nós nos abraçamos com muita força. Falou ‘po, Carlos, por que nós brigamos, cara?’”, se emocionou.

Carlos Alberto: "A televisão vai continuar, mas o amigo não. Só a saudade!" #Fantástico pic.twitter.com/VYYmn53NBC — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 19, 2024

