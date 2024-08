Reprodução: Instagram Pocah em entrevista na última quinta (15)

A cantora Pocah revelou ter usado inteligência artificial em música nova em um vídeo que viralizou nesta segunda (19). Em entrevista concedida à jornalista Foquinha na última quinta (15), a artista contou que utilizou o artifício para terminar o refrão da canção "Venenosa".

"Escrevemos a letra e saímos do estúdio com a música. Depois bateu um negócio com refrão, não tava bom. Entramos em acordo em mudar o refrão. Só que eu estava em uma correria e tinha pouco tempo para lançar essa música. Aí, eles [os produtores] gravaram e colocaram inteligente artificial no refrão", disse a musicista.

"Não sou eu que canto. É a inteligência artificial", complementou ela. "Eu estou em choque", reagiu a apresentadora Foquinha. Após o conteúdo ter viralizado, os internautas criticaram a atitude de Pocah.

Pocah revela que usou Inteligência Artificial em uma parte de "Venenosa", sua nova música:



"Não sou eu, é inteligência artificial. Nós anunciamos a música, mas não gostamos do refrão. Eu não tinha tempo para ir ao estúdio gravar". pic.twitter.com/uaNx7Ks0V0 — POPTime (@siteptbr) August 19, 2024

"Cara, adoro a Pocah, mas uma cantora dizer que não teve tempo pra ir num estúdio e aceitar meterem IA na música desvalorizando o próprio talento", avaliou um usuário. "Que cantora é essa que não tem tempo para gravar a própria música", acrescentou um segundo.



"Ela feliz que economizou na gasolina de ir até o estúdio", ironizou um terceiro. "E ela acha isso bonito?", perguntou um quarto. "Isso aqui é atestado de mediocridade artística", opinou um quinto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.