Reprodução MC Daniel e Lorena Maria

O cantor MC Daniel surpreendeu a namorada Lorena Maria com um café especial na manhã desta terça-feira (13). O casal, que está de viagem na Grécia , está aproveitando os momentos de férias, ao lado de outros famosos, como a cantora Anitta.

No seu perfil, a influenciadora digital publicou uma do café da manhã feito por MC Daniel. "Ele faz o café, ele traz o café, ele me acorda", escreveu ela ao listar as atitudes carinhosas realizadas pelo artista.









Café da manhã feito por MC Daniel Reprodução: Instagram Lorena Maria pegando bronzeado em praia na Grécia Reprodução: Instagram

Casal está nos primeiros dias do relacionamento

Na última quinta-feira (08), MC Daniel e Lorena Maria assumiram o relacionamento. Semanas anteriores, os internautas já desconfiavam de um possível affair entre eles. Com exclusividade para o portal Hugo Gloss, o cantor pediu a blogueira em namoro diretamente de Fernando de Noronha.

Agora, o casal está na Grécia com outras celebridades. Na madrugada desta terça (13), Maria republicou em seu story uma foto com a cantora Anitta e um vídeo dançando ao som de uma música da carioca. Além dela, Nattanzinho, Bruna Griphao, Dani Calabresa e Maya Massafera também estavam no momento.

