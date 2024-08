Instagram Jéssica Alves e o fisiculturista Dalton Phillips

A influenciadora digital Jessica Alves chocou os seguidores ao anunciar nesta segunda-feira (19) que está namorando. Ela, que ficou conhecida antes da transição como Ken-humano brasileiro , publicou fotos e vídeos com o fisiculturista norte-americano Dalton Phillips .



Em entrevista à Quem, a apresentadora afirma que conheceu o namorado em Miami, nos Estados Unidos. Segundo Jessica, eles estariam tão apaixonados que pretender dar novos passos no relacionamento.

"Eu conheci o Dalton em Miami há um mês. Ele é professor de ginástica, fisiculturista. Ele já foi aleta, ganhou vários campeonatos de fisiculturismo. Ele é americano, mas veio para Londres, está aqui comigo", afirmou Jessica.

Segundo a loira, a pretensão do casal é morar juntos e que estão nos planos um casamento. A ideia é que o fisiculturista se mude para Londres ou que ela vá para os Estados Unidos: "Estamos muito felizes, ele é uma pessoa muito boa, um homem muito educado, inteligente, de boa família. Me respeita muito, me trata muito bem. Estamos muito felizes".

A apresentadora afirma que já conheceu alguns familiares de Dalton, como mãe, os irmãos e a avó. Ela ainda conta que, quando conheceu o amado, ele não sabia que ela era uma mulher trans, e que ele foi descobrir apenas no quinto dia, quando ela postou uma foto com ele e os seguidores começaram a mandar mensagens para ele.

"Mas para ele o fato de eu ser trans não é problema nenhum, e nem o fato de eu ser famosa. Ele me conheceu em um bar, então não sabia nada de mim. Está sendo muito diferente. Estamos curtindo a experiência, e por isso estamos fazendo planos para ficar juntos", diz Jessica. Ela anunciou sua afirmação de gênero em 2019.

Veja o vídeo do casal

Jéssica Alves encontrou o amor e está namorando com o fisiculturista britânico Dalton Phillips. pic.twitter.com/RU0ffokqty — QG do POP (@QGdoPOP) August 18, 2024





