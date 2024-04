Reprodução Instagram - 21.4.2024 Jessica Alves

A influenciadora e modelo Jessica Alves , de 40 anos, usou as redes sociais no último sábado (20) para compartilhar um ensaio de fotos que fez. De lingerie azul, a personalidade televisiva mostrou os resultados das intervenções estéticas que já fez: ao todo, são 107.





"Nunca subestime o poderda lingerie em um dia mau", escreveu ela como legenda da publicação que fez no Instagram. Os fãs da brasileira, que hoje vive em Londres, capital da Inglaterra, rasgaram elogios à ela nos comentários da postagem.





"Linda demais, a pele parece uma seda. Jessica, você é perfeita", afirmou um usuário do Instagram. "Só vejo beleza e perfeição. Olha que não estou falando da lingerie", declarou outra. "A verdadeira Barbie", brincou uma terceira, em referência à boneca. "Maravilhosa", destacou ainda um quarto.





Recentemente, Jessica Alves surpreendeu os fãs quando contou que havia sofrido um acidente de carro. O táxi em que a modelo estava foi atingido por outro veículo no dia 9 de abril. Na ocasião, ela estava indo em um restaurante para jantar com amigos.





"Foi muito assustador! Eu estava indo encontrar alguns amigos para jantar e beber quando um carro bateu no carro do meu motorista. Eu bati minha cabeça muito violentamente para frente e para trás. Eu estava com os cintos de segurança, mas quando cheguei ao restaurante, tive uma forte dor de cabeça. Foi muito assustador", contou ela ao tablóide do Reino Unido "Mail Online".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$