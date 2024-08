Reprodução/Instagram Viih Tube comenta sobre aliança





Viih Tube usou as redes sociais neste domingo (18) para rebater críticas sobre a ausência de uma aliança em seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, com quem já se considerava casada.

A influenciadora explicou que, inicialmente, não fazia questão de usar aliança e que Eliezer também não dava muita importância ao símbolo, chegando a achar a ideia "brega". "Somos casados, mas nunca teve pedido, e o Eli não ligava para aliança, e, por mim, tava tudo bem", disse ela.

No entanto, Viih Tube admitiu que, embora nunca tenha exigido ou sentido falta de uma aliança, sempre achou o gesto bonito e especial. Ela revelou que, mesmo afirmando que não se importava, Eliezer percebeu que ela ficou "meio murcha" quando ele comentou que não gostava muito da ideia de usar anel. Ciente do valor simbólico que a aliança poderia ter para Viih Tube, Eliezer decidiu presenteá-la com uma no aniversário dela.

Presente de aniversário

Viih Tube, que completou 24 anos no último domingo, contou que, ao receber o presente, inicialmente não percebeu que se tratava de uma aliança e de um pedido de casamento, pensando que era apenas um anel. "Tanto que a gente pôs na mão errada. Agora, está certo", comentou, referindo-se ao momento em que ajustaram o anel para a mão correta.