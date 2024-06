Reprodução/Instagram Filho de Luiza Tomé causa alvoroço com fotos ousadas nas redes sociais

O filho modelo de Luiza Tomé vem dando o que falar nas redes sociais com os looks compostos por croppeds, saias e biquíni. Luigi Tomé, de 20 anos, é gay assumido e tem uma irmã gêmea, Adriana.

A atriz faz questão de comentar e elogiar as fotos do herdeiro. Os registros mostram dia de praia, festas e momentos de lazer.

Recentemente, Luiza falou abertamente sobre a sexualidade do filho ao ser questionada sobre uma fala contra a comunidade LGBTQIA+ no passado.

"Acho que não fui entendida. Para falar a verdade, estou passando por uma reeducação importante e necessária. Jamais tive a intenção de ser preconceituosa, pois não sou. Volto a repetir: estou aprendendo com o novo mundo que temos. Se alguém ficou triste comigo, me perdoe. Em nenhum momento eu quis isso. Tenho um filho gay maravilhoso, que amo e o acolho para o que der e vier. Como vou ser preconceituosa? Estou sempre atenta. Os tempos mudaram e estou aprendendo sobre isso tudo. Acho que essa compreensão eu mereço, afinal, passei dos 60 anos", disse ela ao Metrópoles.

