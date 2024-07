Reprodução/Instagram Filho de Luiza Tomé posa de saia em sessão de fotos e impressiona

Nesta quarta-feira (24), Luigi Tomé divulgou as fotos de um ensaio fotográfico e roubou a cena. O filho de Luiza Tomé posou de saia e recebeu vários elogios dos seguidores.

Nas imagens, o jovem de 21 anos apareceu em um estilo colegial com uma saia curta, camisa branca e gravata.

"Seu maravilhoso", disparou um internauta; "Perfeição", declarou outra; "Encantador, lindo, maravilhoso, brilho e estrela", disse um terceiro.

O filho modelo de Luiza Tomé vem dando o que falar nas redes sociais com os looks compostos por croppeds, saias e biquíni. Luigi Tomé, de 20 anos, é gay assumido e tem uma irmã gêmea, Adriana.

Luigi Tomé compartilhou novas fotos nas redes sociais e chamou a atenção dos seguidores Reprodução/Instagram Luigi Tomé divulgou as fotos de um ensaio fotográfico e roubou a cena Reprodução/Instagram O jovem de 21 anos apareceu em um estilo colegial com uma saia curta, camisa branca e gravata Reprodução/Instagram





