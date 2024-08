Reprodução: Instagram Anttonia em pedido de casamento

Antonia Morais, filha da atriz Glória Pires, comemorou o pedido de casamento que recebeu de Paulo Dalagnoli após quatro anos como namorados. Anttonia, nome artístico adotado por ela, postou um álbum de fotos de como foi a festa no último domingo (18).

"Ainda tentando processar tudo que aconteceu esse fim de semana… Decidi fazer um jantar de aniversário para família e alguns poucos amigos mas jamais imaginei que no meio disso tudo seria pedida em casamento pelo amor da minha vida. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento e compartilharam da nossa alegria!", escreveu ela na legenda.

Nas fotos, familiares e amigos da jovem estavam presentes na comemoração do noivado. Em um dos momentos, Marina Ruy Barbosa e Gloria Pires aparecerem nos cliques divulgados por Anttonia.

Anttónia sendo pedida em casamento por Paulo Dalagnoli Reprodução: Instagram Anttónia, Glória Pires e convidados da comemoração de noivado Reprodução: Instagram Anttónia e Paulo Dalagnoli Reprodução: Instagram Anttónia, Marina Ruy Barbosa e convidados da comemoração de noivado Reprodução: Instagram Anttónia e Paulo Dalagnoli Reprodução: Instagram

Nos comentários, o noivo da artista também comemorou o pedido de casamento. "Você é a mulher da minha vida Te amo", disse ele. Além disso, os seguidores de Morais também se emocionaram com o noivado. "O sorriso da Anttonia sempre encantador!", aclamou um usuário. "Viva vocês! Parabéns, casal lindo! Amo", enalteceu um segundo.

