Reprodução: Instagram Jassa e Silvio Santos

Silvio Santos , um dos maiores ícones da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17) . O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu. A notícia do falecimento foi confirmada pelo SBT nesta manhã. Jassa Santos, cabeleireiro e amigo do empresário há 40 anos, lamentou o ocorrido em uma homenagem publicada nas redes sociais.

"Vamos ficar nesta praça eternamente", escreveu ele na legenda da foto em que aparece ao lado do apresentador. Nos comentários da publicação, os seguidores do profissional também prestaram condolências ao falecimento de Silvio Santos.

"Sentimentos meu amigo!! Uma perda para todos nós e principalmente para você", comentou um amigo do cabeleireiro. "Quando se fala em Jassa automaticamente vem Silvio Santos na mente", opinou uma segunda.

"Jassa, você faz parte da história do Silvio Santos! Obrigada por todo o cuidado e carinho que você sempre teve com o nosso eterno Silvio", disse um terceiro. "Meus sentimentos pela perda do seu grande amigo", acrescentou um quarto.

Morte do apresentador

Silvio Santos, ícone da televisão brasileira, morreu aos 93 anos neste sábado (17). A informação foi confirmada pelas redes sociais do SBT, emissora do comunicador. O apresentador estava internado desde o final de julho em um hospital em São Paulo, local onde faleceu.

A primeira internação do comunicador foi no dia 18 de julho após ter sido diagnosticado com H1N1, vírus que se manifesta como infecção respiratória. O apresentador chegou a melhorar, mas no dia 1 de agosto retornou ao hospital e, desde então, estava internado. Os familiares de Silvio Santos se pronunciaram e desejaram boas energias para ele.



Tiago Abravanel, neto do apresentador, falou sobre o estado de saúde em entrevista à revista Quem. "Graças a Deus, ele está super bem assistido por todos os médicos", afirmou o artista. "Com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo, se Deus quiser", pediu ele, na última quarta-feira (14).



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.