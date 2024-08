Reprodução/Instagram Sobrinha de Ivete Sangalo, Jade Sangalo

A publicitária Jade Sangalo, sobrinha da cantora Ivete Sangalo, chamou atenção nas redes sociais ao relatar ter sofrido gordofobia em uma clínica médica de Salvador. No episódio, a profissional de saúde teria afirmado que o corpo de Jade não poderia ser comportado pela máquina de ressonância magnética.

O que aconteceu?

No Instagram, a mulher de 27 anos publicou uma foto em que aparece chorando. "Hoje eu tentei fazer uma ressonância magnética da pelve. Fiz toda a preparação, como todo mundo. Me desloquei, como todo mundo. Cheguei e esperei, como todo mundo. Depois de me perguntar várias coisinhas, a enfermeira me pesou, tirou uma cópia de um exame e eu voltei para sala de espera, como todo mundo", iniciou.

Após 15 minutos, a profissional teria voltado para avisar que Jade não poderia realizar o exame. "Fui chamada novamente. Mas, dessa vez, para ser informada que o aparelho que realiza a ressonância não me comporta, não me cabe", lamentou.

"Eu fiz escolhas ao longo da minha vida que me fizeram entender que, vez ou outra, eu não vou me encaixar. Mas o mundo ao meu redor faz de tudo para me fazer questionar essas escolhas", refletiu.

A sobrinha de Ivete Sangalo expôs que ficou extremamente chateada com a situação. "Hoje, depois de muito tempo, eu senti vontade de não existir. De não ter esse corpo. De sumir. Senti vergonha de mim. Vergonha das escolhas que eu fiz e continuo fazendo todos os dias. E eu não me culpo por sentir isso".

Jade finalizou o desabafo com a reflexão: "Como eu posso cuidar do meu corpo se esperam que ele não exista?".