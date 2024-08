Reprodução Jenny Miranda aciona polícia após denúncia de violência doméstica de DJ Buarque





Nesta quinta-feira (15), a influenciadora Jenny Miranda utilizou as redes sociais para relatar que foi acompanhada pela polícia até a casa de sua filha, Bia Miranda . A ação ocorreu após uma denúncia de que Bia estaria sendo mantida em cárcere privado e sofrendo violência doméstica pelo DJ Buarque , com quem tem um filho. O casal anunciou o término do relacionamento também nesta quinta-feira.

Bia, que estava afastada das redes sociais devido ao hackeamento de seu Instagram, se pronunciou através do perfil de DJ Buarque, expressando seu descontentamento: "Gente, eu não aguento mais, sério. A Jenny foi na delegacia, conseguiu o endereço da minha casa e trouxe a polícia aqui dizendo que eu estava roxa, que tinha apanhado e que estava em prisão domiciliar.”

Ainda no desabafo, Bia revelou sua angústia: "Estou com a minha família, com meu filho , e ainda tenho que lidar com isso. Meu Instagram caiu, e eu posso perder todos os meus seguidores. Vou ter que começar tudo do zero, mas não vou voltar do zero. Se eu perder, volto a trabalhar, mas não recomeço tudo de novo."

DJ Buarque também se manifestou, criticando as constantes polêmicas que cercam a vida deles: "Isso afeta demais. Imagina o impacto no meu filho. Daqui a 15 anos, ele vai ver essas loucuras. Eu queria que isso acabasse logo.”

Jenny Miranda, por sua vez, ofereceu sua versão sobre a situação. "Não vou entrar em detalhes, mas estou preocupada com o sumiço da Bia no Instagram. Tenho amigas em comum com ela que disseram que estava apanhando do Rafael. Como mãe, não vou esperar acontecer o pior. Eu acionei a polícia e fui até a casa dela."

Ela ainda respondeu diretamente às críticas de DJ Buarque: “Você só é conhecido porque casou com ela. Eu fui até lá porque me mandaram mensagem dizendo que ela estava roxa. Ninguém encosta a mão nela ou no meu neto. Isso também afeta minha família, meu filho. Agora está afetando vocês? Que pena. Agora aguenta, porque eu não vou ficar calada."

Essa série de conflitos entre mãe e filha, que se intensificaram após o hackeamento da conta de Bia Miranda, reflete uma tensão crescente, alimentada por acusações e controvérsias, sem sinais de resolução no curto prazo.