A influenciadora Bia Miranda mostrou o rosto do filho pela primeira vez nesta segunda-feira (17). Kaleb, que nasceu no dia 5 de junho, é fruto da relação da vice-campeã de A Fazenda 14 com o artista DJ Buarque.

"Pra quem queria ver o rostinho do Kaleb: pari meu marido", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários da publicação, os seguidores de Miranda elogiaram a criança e se chocaram com a semelhança dela com o pai.

"Tá a cara do Buarque, mas tudo pode mudar. O menino geralmente puxa a mãe", avaliou um internauta. "Bia, que neném lindo! Você gerou uma miniatura do papai", opinou um segundo. "Parece o papai. Deus abençoe vocês sempre", desejou um terceiro.

Bia Miranda e Dj Buarque oficializaram o relacionamento em 2023 e, em pouco menos de um ano, anunciaram que estavam à espera do primeiro filho. Com mais de 400 mil seguidores, Kaleb já possui um perfil no Instagram administrado pelos pais.

