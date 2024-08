Instagram Bia Miranda e DJ Buarque no 'mêsversário' do filho Kaleb





Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram o término do relacionamento , apenas dois meses após o nascimento do filho do casal . A notícia foi divulgada por DJ Buarque em um Storie no Instagram , onde ele comunicou a decisão de forma respeitosa e serena.

"Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento. Estamos bem um com o outro, afinal, temos um filho e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre, boa noite a todos! Amamos vocês", escreveu DJ Buarque, sinalizando que, apesar da separação, a prioridade de ambos continua sendo o bem-estar do filho.

A separação do casal pegou muitos fãs de surpresa, que agora esperam para saber se a relação dos dois poderá ser ou não algo cordial.

O filho do ex-casal nasceu no dia 5 de junho. Na ocasião, Bia fez uma sequência de stories para contar um pouco do preparativo antes da chegada de Kaleb.

Apesar da euforia dos fãs, a influenciadora mostrou o rosto do filho apenas no dia 17 de junho, surpreendendo os seguidores.