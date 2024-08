Reprodução/X Apresentador tem ataque de pânico ao vivo durante jornal

O apresentador Nate Byrne passou por um momento delicado enquanto apresentava o ABC News Breakfast. O meteorologista australiano enfrentou um ataque de pânico ao vivo durante o noticiário.

O profissional já havia falado publicamente sobre a condição e, ao perceber o ocorrido, sinalizou a âncora Liza Millar.





"Temos grandes chuvas através daquela parte do país. E vamos ver muitas chuvas nos próximos dias. Na verdade, vou precisar dar uma parada por um segundo. Alguns de vocês sabem que ocasionalmente sou afetado por ataques de pânico e isso está acontecendo agora. Lisa, talvez eu possa voltar para você", disse ele, antes da imagem voltar para a colega de trabalho.

Após assumir o controle da situação, Liza elogiou um artigo escrito pelo jornalista. "Reconheço que precisamos atualizar, colocar nos nossos especiais, para que você leia, porque é fantástico. O Nate foi muito sincero e transparente a respeito disso", declarou.

Minutos depois, Nate voltou ao ar e explicou que estava mais calmo e recuperado. "Peço desculpas se dei um susto em alguém", concluiu.

Veja o vídeo:

Brilliantly handled by Nate Byrne and ABC news colleagues pic.twitter.com/aSeM3sFjnS — Kel (@kellulz) August 13, 2024





