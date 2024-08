Mayra Dugaich Juliette

A cantora e ex-BBB Juliette mostrou o resultado dos seus dentes após fazer um procedimento estético na região. Na manhã desta quarta-feira (14), a campeã do programa dirigido por Boninho comemorou a mudança ao lado do médico que realizou a técnica.

"Acho que agora foi, hein, doutor Guilherme", disse ela animada. "Dentes claros, mas com toda a naturalidade, transparência nas pontas, profundidade de luz", respondeu o profissional. "Sem filtro para vocês verem a perfeição", reforçou a artista.

Veja como ficou o resultado final:



Após isso, ela ainda apareceu sendo "maquiada" pelo doutor. No entanto, era uma brincadeira de Juliette com o profissional, que estava apenas passando um produto nos lábios da voz de "Vem Galopar".



Em junho deste ano, a artista lançou o projeto "São Juão", álbum musical no qual a ganhadora do Big Brother Brasil regravou alguns clássicos próprios de festas juninas. Juliette mesclou o conteúdo das faixas entre músicas já conhecidas pelo público e canções de sua autoria.

