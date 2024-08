Reprodução: Instagram Rebeca Andrade e Lorrane Santos

As ginastas Rebeca Andrade e Lorrane Oliveira publicaram um vídeo , nesta quarta-feira (14), em que apareciam comendo e interagindo uma com a outra. O momento fofo entre elas viralizou e os seguidores das atletas enalteceram a amizade delas.

"Esse vídeo nem precisa de legenda. Te amo, minha gêmea", escreveu Lorrane Santos. Andrade, então a respondeu: 'Eu amo tanto você que chega dói! Obrigada por ser a melhor de todas! A gente para sempre!", disse. "E a gente para sempre!", reforçou Oliveira.

Nos comentários, os seguidores das ginastas aclamaram a interação entre elas. "Gente parecem irmãs mesmo. Muito parecidas", opinou um internauta. "Gostosas também comem pão francês", brincou uma segunda.

"Eu amo tanto! Me adotem", pediu um terceiro. "Duplamente lindas", elogiou uma quarta. "As princesas do nosso Brasil", expressou um quinto. "Deixa eu ser amiga de vocês?", perguntou em bom tom um sexto.

