Carlinhos Maia está promovendo mais uma edição do Rancho do Maia, um evento em que vários influenciadores e celebridades são reunidos em um sítio para participar de provas e dinâmicas, similar a um reality show online. Na manhã desta quarta-feira (14), o humorista se manifestou nas redes sociais após a divulgação de um vídeo controverso mostrando funcionárias do local esfregando o rosto de uma influenciadora em esterco de vaca.





O vídeo, publicado em um Story do Rancho, rapidamente se tornou viral e gerou um grande debate entre os internautas. Nele, a influenciadora conhecida como Debochada, uma presença constante nas festas organizadas por Carlinhos, é vista sendo arrastada por funcionários, que esfregam seu rosto em esterco e a jogam em um curral com cabras.

Diante da repercussão negativa, Carlinhos Maia se explicou. Ele afirmou que "a Debochada estava apenas atuando" e que ela própria havia inserido as funcionárias na trama. Segundo ele, a influenciadora passa a temporada toda "humilhando" e "mandando" nas funcionárias, e o ato de vingança mostrado no vídeo foi uma ideia delas. Carlinhos pediu para que os seguidores relaxassem, destacando que "há muito teatro" envolvido e que ninguém é forçado a participar de nada.

Carlinhos também comentou sobre os constantes ataques que recebe, dizendo: "São quase 8 anos tentando me cancelar, mas não percebem que não paro nunca? Amo que vocês me deixam ainda mais famoso, mais rico, mais popular. A quantidade de pessoas que me ama é enorme, e aos que me odeiam, bem-vindos. Quanto mais vocês reproduzem meus vídeos, mais gente vem e fica."