Reprodução Luísa Sonza aposta em transparência





Luísa Sonza compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos diversas, que incluíam selfies, imagens de vinho, noites de jogos, flores, comidas, revistas, uma cena no banheiro e até uma foto em um hospital. No entanto, a imagem que realmente chamou a atenção dos seguidores foi em que a cantora aparece com um look inusitado.





Nova tendência

Ela usava uma blusa de renda transparente, sem lingerie por baixo, e uma calça jeans com aparência de sujeira, uma tendência já adotada por outras celebridades, como Isabella Scherer. A combinação gerou um burburinho nos comentários da postagem.

“Luísa, essa calça precisa de uma misturinha de vinagre, bicarbonato e alvejante sem cloro para sair todas as manchas”, brincou um seguidor.

Outro comentou: “Luísa, diva, eu quero uma calça suja igual a sua.” Alguém mais observou: “Se eu usasse uma calça dessas, as pessoas iriam me chamar de nojenta e porca.”

Ainda houve quem escreveu, rindo: “Mulher, você não tem uma máquina de lavar em casa?” E outro seguidor ofereceu: “Luísa, eu lavo sua calça.”