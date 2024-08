Reprodução/Instagram Na Grécia, Anitta ostenta marquinha com coleção de biquínis

Anitta revelou o armário de biquínis nesta quarta-feira (14) durante as férias na Grécia com os amigos. A cantora ostentou o corpo sarado em diferentes modelos e impressionou.

A artista voltou a usar uma sobreposição de duas peças ao apostar em um biquíni de crochê no formato de melancia.

Em outra foto, ela deixou a marquinha à mostra com um vestido com recortes e transparência na barriga e cintura.

Por fim, Anitta posou no mar com um biquíni simples e preto diante da belíssima paisagem.

Viagem com os amigos

Na Grécia, Anitta está aproveitando as férias e o verão europeu ao lado de influenciadores como Maya Massafera, Duda Beat, Bruna Griphao, Dani Calabresa, Vivi Wanderley, Nattan e mais.

