Reprodução: Instagram Viola Davis

A atriz Viola Davis fez uma postagem, nesta segunda-feira (12), em comemoração ao seu aniversário de 59 anos, que ocorreu no último domingo (11). A vencedora do Oscar e do Emmy publicou um texto a respeito de como foi os últimos anos na casa dos 50.

"'Se você me perguntar o que eu vim fazer nessa vida, eu te direi: eu vim para viver em voz alta'. - Emile Zola". Eu tenho amor. Eu tenho coragem. Eu tenho curiosidade. Eu estou viva!", iniciou ela

"Aqui está meu último ano na casa dos 50. Obrigado por todos os desejos de aniversário", agradeceu a veterana. No carrossel de fotos e vídeos que a artista postou, Davis aparece em um dos momentos ao lado da família em um restaurante.

Além disso, a protagonista de "How To Get Away With Murder" registrou o momento em que assoprou as velinhas do seu bolo de aniversário. Nos comentários, famosos e amigos da atriz a desejaram feliz aniversário.

"Feliz dia da Viola!", escreveu a comediante Quinta Brunson. "Parabéns, rainha!", comnetou Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé. "Parabéns, linda!", elogiou a atriz Taraji P. Henson. "Parabéns!", disse a veterana Julianne Moore.

