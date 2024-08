Reprodução/Instagram Perlla anuncia 'tempo' no casamento após prisão do marido

Perlla anunciou nesta segunda-feira (12) que tirou um 'tempo' do casamento com Patrick Abrahão após a prisão dele em 2022, três meses após se casar com a cantora. O empresário passou 10 meses preso após ser acusado de integrar um esquema de pirâmide financeira transnacional.

Nas redes sociais, a artista compartilhou um desabafo e agradeceu pelo carinho do público.

"Não é fácil vir aqui falar sobre um assunto tão delicado e íntimo. Mas enquanto pessoas públicas, entendemos a necessidade de dividir com vocês que o casal eu e Patrick não deixamos de existir", iniciou ela.

O comunicado completou: "Ainda há muito amor e respeito entre nós, e acreditamos muito em tudo que construímos ao longo desse tempo juntos. Mas às vezes precisamos de um tempo para que cada um possa parar, respirar e pensar sobre nossa união".

"Pedimos para que a imprensa, nossos familiares e o público, em geral, respeitem esse momento. Temos muitos sentimentos que precisam ser reorganizados em nossos corações. Agradecemos imensamente as orações e carinho de todos", finalizou.





A prisão de Patrick Abrahão

Em outubro de 2022, Patrick Abrahão e o pai, Ivonélio Abrahão da Silva, foram presos na operação La Casa de Papel. A ação da Polícia Federal, Receita Federal e da Agência Nacional de Mineração foi contra “um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países”.

O marido de Perlla era investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato. O empresário foi liberado em agosto de 2023.

