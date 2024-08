Reprodução/SBT Silvio Santos

O dono do SBT, Silvio Santos, está há 9 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein após ter tido um quadro de H1N1 em julho. Em meio à situação, na quarta-feira (7), a produtora do filme biográfico anunciou que a estreia do longa foi adiada.

A produção estava marcada para chegar às telonas no dia 5 de setembro. Entretanto, a data foi alterada para o dia 12 do mesmo mês.

Motivo da mudança

O anúncio não deixou claro qual teria sido o motivo para postergar a estreia em uma semana. No entanto, rumores indicam que a decisão foi tomada com base no calendário das estreias.

Segundo o Notícias da TV, a internação de Silvio Santos também contribuiu para a decisão. No entanto, o maior fator seria a estratégia para que a concorrência não roube os holofotes.

Caso a produtora mantivesse a estreia para o dia 5, a cinebiografia de Silvio Santos competiria com "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice". Além disso, o período contará com as estreias previstas de "Hellboy" e "O Homem Torto".

Silvio Santos está internado

O apresentador Silvio Santos está internado desde o dia 1º de agosto, em um hospital na capital paulista. Segundo a assessoria, ele está realizando um tratamento após ter contraído H1N1, doença que se manifesta como infecção respiratória.

Nesta semana, o neto Thiago Abravanel atualizou o caso. "Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando", declarou para a Quem.

"Nesse momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente", finalizou