O empresário Thiago Nogueira veio a público pela primeira vez para esclarecer as acusações que a influenciadora digital e proprietária da WePink, Virgínia Fonseca , fez contra ele. A loira teria o acusado de um suposto golpe e expôs um áudio acompanhado de um print.



Em entrevista à jornalista Fabia Oliveira, o empresário afirma que ele não teria aplicado golpe. "Em abril deste ano, um homem chamado Roberto Augusto me contatou com o intuito de fazer um projeto para Virginia Fonseca. Como nos últimos anos fiz diversos empreendimentos para famosos, como Bárbara Borges e Giu Garcia, encarei o desafio”, começa.

Thiago diz que chegou a começar o planejamento do negócio, com o projeto arquitetônico, marca e até negociando com fornecedores. O empreendimento levaria o nome de Virgínia. Entretanto, ele diz que foi surpreendido com o exposed da dona da WePink nas redes, em que ele aparece conversava com um possível parceiro do negócio fitness de franquias.

"Infelizmente, a pessoa que me procurou para o projeto simplesmente desapareceu. Do meu lado, só tive prejuízos. Porque investi no projeto arquitetônico para a academia e até agora não houve nenhuma resposta do time da Virginia Fonseca. Gostaria muito de chegar pessoalmente até ela e mostrar a ideia do empreendimento, que com certeza seria um sucesso”, desabafa.

A jornalista ainda teve acesso ao e-mail enviado por Roberto Augusto. No corpo do e-mail, ele pede sigilo quanto ao projeto, mas detalha como seria a academia: "Ter um café fit na entreada, 2 catracas, um acesso para cadeirante ao lado das catracas, banheiros e armários. Colocar bastante equipamentos na parte de baixo. Lembrando que qualquer tipo de divulgação antecipada na mídia acarretará multas e processo”, afirma.

A treta entre o empresário e a influenciadora começou após Virgínia publicar nos Stories do Instagram a captura de tela de um grupo interno entre a famosa e sua equipe. Nele, é possível ver um sócio da loira encaminhando um áudio e escrevendo: “Mano os caras tenta dar golpe usando seu nome em todos os lugares”.

No áudio, Thiago aparece falando: "Bom, dá uma olhadinha no que te mandei aí. Essa é uma rede de academias que vai ser na Virginia Fonseca. Estou abrindo pra você”.

Na postagem, Virgínia ainda escreve: "Prontonnn. Era só mais essa que me faltavaaaa. Rede de academia que vai ser minha… Povo já não tem mais o que criar, tá”.

