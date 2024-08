Mayra Dugaich Manu Bahtidão afirma em vídeo que foi amante do marido

A cantora Manu Bahtidão abriu o jogo sobre o início conturbado do atual relacionamento. Em uma entrevista recente, ela confessou ter sido amante do atual marido, Anderson Halliday, que na época era casado com a amiga dela, Suanny Batidão.

O caso ganhou repercussão recentemente, quando Manu Bahtidão se solidarizou com a cantora IZA, que descobriu a traição do ex-namorado Yuri Lima publicamente. Após prestar apoio à voz de "Dona de Mim", Manu se tornou alvo de indiretas de Suanny Batidão, a ex-amiga traída.

"A minha história de amor com meu esposo começou de uma forma não muito positiva. Mas a gente se apaixonou quando estávamos comprometidos. Ele com uma pessoa e eu com outra. Isso trouxe muita dor para muita gente, porque desde que ficamos pela primeira vez, tivemos que ficar juntos. Eu não consegui ser amante por muito tempo", declarou ao portal Leo Dias.

A cantora lamentou a sombra da traição que a acompanha e confessou que agiria diferente se pudesse voltar no tempo. "Se fosse hoje, eu não faria [a mesma coisa]. Eu esperaria um pouco mais e deixaria as coisas serem feitas com mais cautela. Começou errado, mas acredito que nem tudo que começou errado tem que terminar errado e continuar errado. Fiquei muito triste porque essa história veio à tona e repercutiu de forma muito negativa para mim", enfatizou.

Embora tenha admitido a culpa, Manu também criticou a ex-amiga Suanny Batidão por reviver a polêmica do passado.

"Acredito que uma pessoa que viveu uma história tão parecida com a minha não deveria trazer isso à tona. Ela também foi amante, não só do meu marido, Anderson. Depois disso, veio a nossa história. Foi uma repetição de padrão. Quando a gente se assumiu, ela também assumiu um relacionamento. O esposo dela atualmente também foi amante dela. Eu errei, assumo. Peço desculpas a quem eu machuquei", concluiu.