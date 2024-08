Reprodução: Instagram Travis Scott

O cantor Travis Scott foi preso na madrugada desta sexta-feira (09) após brigar com o seu segurança em Paris . O artista foi detido no Hotel George V, que fica localizado no centro da cidade francesa. A briga aconteceu por volta das 5 horas da manhã.

Saiba o que houve:

De acordo com um porta-voz da polícia, o rapper americano foi denunciado por “violência contra outra pessoa”. A discussão aconteceu enquanto Scott estava na cidade parisiense para acompanhar as Olímpiadas. Na última quinta (08), o cantor acompanhou a semifinal do basquete masculino.

A confusão teria começado quando o segurança do hotel em que Scott estava hospedado tentou separar a briga entre o artista americano e seu próprio guarda-costas. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o musicista é detido.

Em junho deste ano, Travis Scott foi preso em Miami após se envolver em uma "perturbação em um iate". Quando foi detido, ele estaria embriagado segundo fontes. O rapper é conhecido pelo seu álbum "Astroworld" e pela relação que teve com a influenciadora Kylie Jenner.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.