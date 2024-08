Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Samara Felippo

A atriz Samara Felippo ironizou, nesta quinta-feira (08), as pessoas que criticam as mães que fazem uso da pensão alimentícia para seu próprio benefício. Em um vídeo publicado no Instagram da artista, ela debochou da situação.



"A pensão cai na conta. Eu imediatamente: "Menos minha toxina botulínica, menos o lifting facial, menos o botox, (...) menos o final da conta do boteco para os machos", brincou a atriz ao enumerar os itens que riscou de sua lista após o receber o valor da pensão alimentícia.

Na legenda do vídeo, a artista escreveu: "É gastando pensão pelo próprio bem também? Isso é: se você tem esse paizão que até paga, né? Como é por aí, mamy?", perguntou a veterana às seguidoras.

Nos comentários da publicação, as internautas ficaram ao lado de Felippo e também ironizaram a situação. "Em 1 ano e meio meu filho recebeu 300 mango [reais] duas vezes. Quase coloquei silicone também", brincou uma usuária. "É isso que eles acham que acontece com a grande fortuna que mandam todo mês", disse uma segunda.

