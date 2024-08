Instagram Thaisa foi consolada pelas atletas após a seleção brasileira perder a chance do ouro nas Olimpíadas de Paris 2024

O Brasil acabou fora da disputa pelo ouro no vôlei feminino nesta quinta-feira (8) , após ser superado pelos Estados Unidos, por 3 a 2. A seleção disputava a semifinal das Olimpíadas de Paris 2024.



Após a derrota, a jogadora Thaisa Daher, que disputa sua última Olimpíada, foi recebida de braços abertos pelas atletas Rebeca Andrade, da ginástica artística, e Rayssa Leal, do skate. O encontro entre as três foi registrado pelo perfil da seleção brasileira. Veja:





Entretanto, o que chamou atenção nos comentários foi a diferença de altura entre Thaisa com as demais atletas. Uma seguidora comentou: "Onw meu Deus, as meninas querendo enxugar as lágrimas da dyva, sem alcançar kkk".

Outra afirmou: "O agachamento pra abraçar". Uma terceira disse: "A diferença de tamanho, parece meu salário e o que eu quero comprar".

Mesmo em meio a brincadeiras, a atleta recebeu apoio dos brasileiros: "Esse time do vôlei feminino brasileiro é um dos melhores que já vi jogar. Técnica e muita raça! Mereciam demais o ouro! Foi uma derrota em poucos detalhes. Que venha o bronze!"

Outra ressalta: "3 gigantes e nem tô falando sobre altura. Erga a cabeça, Thaís. E a medalha vai vim, SIM". Uma seguidora reforçou: "Thaísa, estamos com você e com as meninas. Se vocês estão felizes, nós também estamos. Se vocês estão tristes, nós também estamos. Somos um só. Vamos pelo bronze porque vocês merecem sair medalhistas por tudo o que estão mostrando. Independentemente de resultado, vocês são nosso orgulho".

Jogos

O confronto entre Brasil e EUA foi marcado por uma intensa disputa e momentos de tensão, evidenciando as dificuldades que a Seleção teve diante das atuais campeãs olímpicas. A equipe americana, liderada pelo talento excepcional de Kathryn Plummer, impôs seu jogo e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25x23, 25x15 e 15x11.

Veja como era Thaisa Daher antes da harmonização facial

Thaísa Daher em 2008 Reprodução O antes de Thaísa Daher Reprodução O antes de Thaísa Daher Reprodução O antes de Thaísa Daher Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher após procedimentos Reprodução Thaísa Daher atualmente Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp