Reprodução: Instagram Michel Teló e Thais Fersoza

O cantor Michel Teló se declarou para Thais Fersoza na manhã desta quinta-feira (08). Em uma publicação feita nas redes sociais, o artista dividiu alguns momentos com os seguidores ao lado da amada.

"O jeito é… Amei a surpresa…", escreveu ele na legenda do carrossel de fotos que postou com a apresentadora. Na frase, Teló referencia sua própria música, o hit "Fugidinha". Nos comentários da publicação, os seguidores do cantor enalteceram os cliques.



Michel Teló e Thais Fersoza Reprodução: Instagram Michel Teló e Thais Fersoza Reprodução: Instagram Thais Fersoza Reprodução: Instagram Dia de descanso de Michel Teló e Thais Fersoza Reprodução: Instagram

"Preservem vocês e essa família linda", desejou uma fã do casal. "Sempre lindos", elogiou uma segunda. "Sou completamente apaixonada pelo amor de vcs dois! [...] Casal lindo de ver e acompanhar", acrescentou uma terceira.

Michel Teló e Thais Fersoza se conheceram em 2012, quando o cantor estava no auge com a faixa "Ai Se Eu Te Pego"O, O casal possui dois filhos: a garota Melinda, de 8 anos, e o menino Teodoro, que possui 7 anos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.