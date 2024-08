Reprodução/Instagram Carolina Dieckmann exibe visual nas redes e web suspeita de remake de 'Vale Tudo'

Carolina Dieckmann atualizou as redes sociais com fotos de um visual sofisticado e acabou deixando uma pulga atrás da orelha dos seguidores. A atriz participou de uma gravação na Globo e os fãs suspeitaram do remake de Vale Tudo .

Os internautas apontaram que a artista estaria fazendo um teste de caracterização para a personagem Heleninha Roitman.

"Eu vim aqui te dizer que sábado eu te conto. O coração saiu pela boca, deu três voltas no universo e ainda não voltou pro peito. Quando gira o mundo e a gente chega no fundo, de um ser humano... Coisas mágicas acontecem. Esse é o spoiler".

Nos comentários, os seguidores notaram o visual. "Pronto! Já temos a nova Heleninha Roitmann. A vida da Carol novamente cruzando com a vida da Renata Sorrah", disse um; "Espero que seja a notícia que eu aguardo desde que começaram as especulações", declarou outro; "Heleninha Roitmam?", questionou um terceiro.

O remake de Vale Tudo

A novela, originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, será adaptada por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe". O elenco, no entanto, segue sem nomes definidos, mas alguns atores já estão sendo apontados para a trama principal.

Entre as cotadas estão Fernanda Torres como Odete Roitman e Taís Araujo como Raquel.

