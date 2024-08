Reprodução/Instagram Luana Alonso e Neymar Jr





A nadadora paraguaia Luana Alonso, de 20 anos, que se viu no centro de uma polêmica durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, após ser afastada da Vila Olímpica, iniciou sua carreira na natação ainda na infância. Atualmente, Luana mora no Texas, nos Estados Unidos, onde também cursa Ciência Política. Ela revelou já ter trocado mensagens com Neymar.





Trajetória de Luana Alonso



Luana Alonso nasceu em Assunção, Paraguai, no dia 19 de março de 2004. Seu interesse pela natação surgiu muito cedo, graças ao incentivo de seu avô. Aos seis anos, começou a competir e rapidamente se destacou no esporte.

Representando o Paraguai, Luana participou de diversas competições internacionais, como o Campeonato Sul-Americano de Natação em 2021, e fez sua estreia olímpica nos Jogos de Tóquio 2020.

Nos Jogos de Paris, Alonso competiu na prova dos 100 metros borboleta, mas não conseguiu avançar para as semifinais, ficando em sexto lugar em sua bateria com o tempo de 1m03s09.

Atualmente, residindo no Texas, Luana estuda Ciência Política na Southern Methodist University, em Dallas. Em 2021, superou uma lesão no ombro, demonstrando sua resiliência.

A nadadora, que tem os anéis olímpicos tatuados na coxa direita, próximo à virilha, também se destaca como influenciadora digital, com mais de 930 mil seguidores no Instagram. Ela compartilha aspectos de sua vida como atleta e estudante, e sua popularidade cresceu após os incidentes em Paris.

Em uma entrevista, Luana mencionou que Neymar, ao curtir uma de suas publicações, iniciou uma troca de mensagens com ela. "Ele me enviou uma DM, mas é só isso que posso dizer", revelou, o que aumentou ainda mais o interesse em sua vida pessoal.

Controvérsia nos Jogos Olímpicos



Durante os Jogos de Paris, Luana Alonso foi retirada da Vila Olímpica por orientação da delegação paraguaia. Larissa Schaerer, chefe da missão do Comitê Olímpico Paraguaio, justificou a decisão, afirmando que a presença da atleta estava gerando um "ambiente inadequado". A emissora Telemundo confirmou oficialmente a decisão.

A situação se agravou quando a nadadora foi vista em eventos na Disneylândia e passeando por Paris, gerando insatisfação entre os membros da delegação. Luana, contudo, negou que tenha sido expulsa, explicando que sua saída foi mal interpretada.

Em meio à controvérsia, Luana anunciou sua aposentadoria das competições de natação em suas redes sociais: "É oficial! Estou me aposentando da natação", escreveu. No entanto, deixou em aberto a possibilidade de um retorno no futuro.

A nadadora também expressou sua insatisfação com as críticas da delegação paraguaia e manifestou o desejo de competir pelos Estados Unidos em competições futuras. "Competir pelo Paraguai não me traz satisfação", declarou.