Reprodução Ex-affair de Gabriel Medina surge com medalha das Olimpíadas e movimenta web

A skatista Letícia Bufoni chamou atenção nesta quarta-feira (7) ao exibir a medalha de bronze conquistada pelo surfista Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos. A atitude gerou repercussão entre os fãs, que relembraram o romance polêmico entre a esportista e o atleta.

Através do Instagram, Bufoni publicou um Story em que mostra a medalha no peito e celebra a conquista do surfista. Ela estava acompanhada por Gabriel Medina e dedicou a postagem com um emoji de coração: "Obrigada pela medalha".

O maresiense conquistou sua primeira medalha olímpica na segunda-feira (7) ao vencer a bateria contra o peruano Alonso Correa. A competição de surf ocorreu em Teahupo'o, no Taiti. Após a conquista, Medina viajou para Paris, na França, onde outras modalidades das Olimpíadas estão acontecendo e Leticia Bufoni está.

A LETICIA BUFONI COM A MEDALHA DO MEDINA KKKKKK O REVIVAL — nix✨ (@feyrestars) August 7, 2024









Entenda o affair entre Gabriel Medina e Letícia Bufoni

Antes de Gabriel Medina se casar com a modelo Yasmin Brunet, ele teve um breve romance com Letícia Bufoni. Embora a dupla nunca tenha assumido o relacionamento público, Bufoni já mencionou ser "amiga colorida" do surfista, sugerindo um envolvimento.

Além disso, o romance sem compromisso foi marcado na pele. Gabriel Medina tatuou um coração com as iniciais de Bufoni, e ela também fez uma tatuagem com as iniciais dele.

Polêmica com Yasmin Brunet e o fim da amizade

Em 2021, durante os Jogos de Tóquio, Yasmin Brunet e Gabriel Medina ganharam destaque ao se envolverem em uma polêmica com o Comitê Olímpico Internacional (COI). Medina queria levar Brunet para a competição como membro da equipe, mas o COI não autorizou a inclusão devido às regras rígidas e às vagas limitadas.

Diante da repercussão e dos memes que viralizaram sobre o caso, Letícia Bufoni se manifestou e reagiu com risos a uma publicação que alfinetava o casal. Mais tarde, ela afirmou que a reação era uma "zoeira", sugerindo que estava brincando.

A brincadeira não foi bem recebida por Gabriel Medina e Yasmin Brunet, que responderam com indiretas. "Olha o biscoito", dedicou o surfista, sugerindo que a ex-ficante estava tentando chamar atenção.

Yasmin Brunet também reagiu: "Falta de respeito nunca acaba", criticou a influenciadora. Além disso, ela publicou uma foto mostrando que a tatuagem de Medina dedicada a Bufoni foi coberta.

Em 2022, o casamento de Brunet com Medina chegou ao fim, em meio a várias polêmicas familiares. Na época, Letícia Bufoni pareceu ter celebrado o término, escrevendo no X/Twitter: "O gigante acordou".

