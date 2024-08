Reprodução: Instagram Henry Cavill em "Deadpool & Wolverine"

O ator Henry Cavill fez uma participação em um dos maiores filme do ano, "Deadpool & Wolwerine", lançado nos cinemas em julho de 2024. Segundo Shawn Levy, diretor do longa-metragem, o artista passou mal após inalar por 8 horas o charuto que faz uso em uma cena do filme.



"Lembro de ouvir, no dia seguinte, que Henry passou mal e estava com o estômago ruim porque havia inalado muita fumaça de charuto por oito horas seguidas", relatou o cineasta canadense.

Levy também falou sobre o físico e o comprometimento do ator, que já interpretou nos cinemas o personagem Superman, da DC Comics. "Ele não só estava em ótima forma, com aquele corpo todo musculoso e bombado, como também manteve o charuto aceso e na boca durante todo o dia de filmagem", afirmou ele.

"Deadpool & Wolverine" já é um dos maiores sucessos do ano quando se fala de filmes. Marcando a estreia dos personagens-títulos sob o selo da Disney, a trama se apoia em referências de histórias passadas dos protagonistas e no humor característico do anti-herói Deadpool. O longa-metragem já arrecou mais de U$ 820 milhões de dólares mundialmente.

