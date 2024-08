Reprodução Portal Oficial Daniel Mastral Daniel Mastral

[Alerta: a matéria trata de temas como suicídio]

A investigação da morte do autor Daniel Mastral , de 57 anos, ganhou um novo desdobramento. Ele foi encontrado morto em Barueri, no último domingo (4). Amigos do escritor que se declarava ex-satanista levantaram a hipótese que ele teria sido assassinado em suas redes sociais.

Daniel foi encontrado com um revólver e uma única bala disparada. A arma estava na mão esquerda do escritor, que era canhoto, o que reforça a hipótese da polícia que ele teria sido morto por suicídio. As informações são de Paulo Capelli e Petrônio Viana, do site "Metrópoles".



Amigos rebatem



Durante as investigações, amigos de Mastral, como Vicky Vanilla, defenderam que ele teria sido assassinado. “Não aceito ninguém falando que isso foi suicídio. Eu encontrei com ele quarta-feira. Cheio de vida. Me abraçou, chorou comigo na mesa”, disse, por meio das redes sociais.

Vanilla ainda compartilhou mensagens enviadas por Daniel antes de morrer, nas quais ele fazia planos como influenciador. “Boa tarde, gafanhoto! Como estão criando perfis meus no TikTok, queria reativar o meu. Mas não sei como… Me ensina os passos que tenho que fazer?”, teria escrito Mastral antes da morte.



O que mais foi encontrado com o corpo?

Segundo o boletim de ocorrência obtido pela CNN, Daniel Mastral foi encontrado com uma arma, uma pochete de cor bege, um blister e um celular. O carro do escritor, um Chery Tiggo7 da cor preta, também estava lá.



Peça ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda profissional com o CVV ou com o Caps (Centros de Atenção Psicossocial). O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) por meio do telefone 188, e também realiza atendimentos via e-mail, chat e presencialmente. Ao todo, são mais de 120 postos espalhados pelo Brasil.



