Reprodução/Instagram Paulo Ricardo e Fernando Deluqui entram em acordo sobre futuro do RPM após briga judicial

Paulo Ricardo e Fernando Deluqui chegaram em um acordo sobre o futuro da banda RPM após uma longa briga na Justiça. Os únicos integrantes vivos da formação original discutiram o uso ou não do nome do grupo, que atualmente conta com Deluqui e outros músicos.

Na formação original, os dois também contavam com os membros Luiz Schiavon e Paulo P.A. Pagni. "Paulo Ricardo e Fernando Deluqui firmaram um acordo que permite a preservação da obra do RPM, na sua formação original, e, ao mesmo tempo, viabiliza os projetos de Fernando Deluqui e sua nova banda", afirmou a nota da equipe da banda.

"Fernando Deluqui tem todo o direito de desenvolver novos projetos com sua nova banda que, apesar de não ser o RPM, tem um dos integrantes da banda original. Daí o novo nome: RPM o legado, que assim será denominado nas plataformas digitais e redes sociais", informaram.

Paulo Ricardo e Fernando Deluqui declararam que as músicas originais da banda seguirão disponíveis com o nome original dela.

"Foi uma coisa truculenta, difícil, judicializada. Foi péssimo, mas que chegou a um final feliz, e é isso que interessa. Tudo bem quando termina bem. (...) Isso é uma coisa que entristece a gente, porque fomos tão amigos, fizemos tanto sucesso juntos, e estar em uma situação de litígio não é bom para ninguém. Isso está resolvido", disse Paulo Ricardo ao portal UOL.

