Reprodução Davi Brito é acusado de ameaçar Tamires Assis com arma; ex-BBB rebate

O campeão do "BBB 24", Davi Brito, está sendo acusado de ter ameaçado a musa do Boi Garantido Tamires Assis com uma arma de fogo. Nesta sexta-feira (2), foi divulgado que a influenciadora garantiu uma medida protetiva contra o baiano.

De acordo com o site CM7 Brasil, a Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva para Tamires Assis contra o ex-affair Davi Brito. O documento obtido pela reportagem aponta que o ex-BBB, em estado de embriaguez, teria mostrado uma arma de fogo para ameaçar a influenciadora.

"A requerente relatou que foi vítima de violência psicológica e ameaça por parte do seu ex-namorado, o Sr. Davi Brito Santos de Oliveira, 21 anos, influenciador digital, residente em Salvador-BA. O relacionamento teve início em 08/06/2024, durante o Festival São João da Thay, em São Luís-MA, e durou cerca de um mês e meio. A partir de então, mantiveram contato virtual constante, com o Sr. Davi demonstrando ciúmes e necessidade de controlar a vida da Sra. Tamires, exigindo que ela informasse seus passos, mostrasse o que estava fazendo e falasse com ele até a hora de dormir", diz um trecho do documento.

Segundo Tamires, no dia 15 de julho, Davi "teria realizado uma chamada de vídeo [...] e, de forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo, proferindo ameaças à vítima".

No dia seguinte, o ex-BBB teria tentando amenizar o comportamento, apontando que explicaria o ocorrido em outro momento. A justiça atendeu o pedido da influenciadora, concedendo a medida protetiva.

Davi nega ameaça

Após a repercussão do caso, Davi se manifestou através dos Stories do Instagram, apontando que estaria sendo vítima de perseguição.

"Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já tão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar a amizade também e vida que segue", iniciou.

"Agora, levantar uma acusação dessas contra minha pessoa, isso não existe. A internet hoje cada vez que passa está ficando cada vez pior e eu Davi Brito irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. AGORA FICA MUITO NÍTIDO QUE ISSO É PARA ME DERRUBAR, MAS NÃO VAI NÃO BB. DEUS ESTÁ COMIGO", adicionou.

" Que perseguição contra minha pessoa, não posso tomar água de coco na praia, não posso postar uma foto, não posso fazer nada, isso tá ultrapassando limites já. Só peço a vocês que entendam na cabeça de vocês que eu sou um ser humano", completou.

Tamires Assis, ex-affair de Davi Brito e musa do Boi Garantido

Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução Tamires Assis no Instagram Reprodução