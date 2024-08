Reprodução Taylor Swift

A cantora Taylor Swift e a equipe de organização dos shows decidiram cancelar três apresentações em Viena, na Áustria, após uma ameaça de ataque terrorista. O comunicado detalhando as questões de segurança foi divulgado nesta quarta-feira (7). As apresentações aconteceriam nos dias 8, 9 e 10 de agosto.

A produtora Barracuda Music, responsável pela organização dos eventos, publicou uma nota no Instagram informando sobre a ameaça de ataques.

"Os shows da 'The Eras Tour' em Viena foram cancelados devido à confirmação de oficiais do governo sobre um ataque terrorista planejado. Com a confirmação de representantes do governo de um ataque iminente no Estádio Ernst Happel, não temos outra escolha senão cancelar as três apresentações programadas, para garantir a segurança de todos", diz o comunicado.

A produtora também informou que todos os ingressos serão reembolsados no prazo de 10 dias úteis.

Extremistas detidos

De acordo com o jornal local Kronen Zeitung, dois jovens foram detidos pela polícia devido à suspeita de envolvimento em um ataque terrorista. Um homem de 19 anos foi preso em Ternitz, na Baixa Áustria, após suspeitas de estar armazenando materiais explosivos.

A polícia também investiga se o homem está ligado ao movimento extremista Estado Islâmico, uma vez que ele teria jurado lealdade ao grupo semanas atrás. Além dele, um adolescente de 17 anos também foi detido em Viena.

O diretor-geral de Segurança Pública da Áustria, Franz Ruf, afirmou que as autoridades estavam cientes da intenção de um possível ataque. "Descobrimos ações preparatórias centradas nos shows de Taylor Swift em Viena", destacou.

As autoridades prometeram reforçar a segurança do local durante os dias de evento. No entanto, a situação não deixou os organizadores confiantes o suficiente para manter a programação.