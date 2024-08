Reprodução/Instagram Silvia Abravanel acredita em reencarnação







A apresentadora Silvia Abravanel revelou que acredita ser a reencarnação de sua tia durante sua participação no podcast Paranormal Experience. "Eu tenho uma tia que não conheci porque ela morreu com quatro anos. Minha avó me contou essa história uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram muito próximos, ele frequentava nossa casa. Essa parte espiritual fazia parte da vida dela", contou. "Um dia, minha avó decidiu perguntar sobre sua filha, que era a irmã mais velha da minha mãe e que havia falecido. O Chico disse: 'Ela está ali.' E quem estava naquela sala era eu, brincando", acrescentou.





"Minha avó perguntou: 'Ali onde?'. E ele respondeu: 'A sua neta é a reencarnação da sua filha'. Minha avó dizia que, quando eu era pequena, eu a chamava de 'mãe' e chamava minha mãe de 'mãe Cidinha'", relatou Silvia. Ela foi adotada ainda bebê por Silvio Santos, de 93 anos, e Cidinha, a primeira esposa do apresentador e dono do SBT, que faleceu em 1977. A apresentadora afirmou acreditar no que foi dito pelo médium, especialmente por conta de sua adoção. "Adoção é algo misterioso, a gente não entende completamente os motivos e como esse elo se forma, mas eu cheguei até eles", explicou.

"Eu acredito que isso explica minha chegada, como entrei nessa família. Como esse elo foi estabelecido, como eu apareci. Há um fundamento real, como voltei para essa família", justificou.

Além de Silvia, Silvio Santos tem outras cinco filhas: a primogênita Cintia Abravanel, de 61 anos, também do casamento com Cidinha; e Daniela Beyruti, de 48; Rebeca Abravanel, de 43; Renata Abravanel, de 39; e Patrícia Abravanel, de 46, do casamento do apresentador com sua segunda esposa, a escritora Iris Abravanel, de 76 anos.