A cantora Jojo Toddynho comemorou, nesta quarta-feira (07), a perda de uma camiseta e uma calça após experimentá-las e perceber que elas estavam folgadas. Até o momento, a funkeira já perdeu mais de 50 kg, além de ter realizado uma cirurgia plástica em julho de 2024.



"Estou indo fazer a minha revisão e tive que dobrar a minha calça. Está muito larga, a blusa vai virar pijama. Hoje é dia do doutor", brincou ela. Diariamente, a campeã de A Fazenda 12 posta fotos e vídeos da sua rotina na academia.

Toddynho realizou uma cirurgia bariátrica em agosto de 2023. Agora, 50 kg mais magra, ela fez um outro procedimento: uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia. Recentemente, Jojo Toddynho respondeu às indiretas que recebeu da apresentadora Cariúcha no programa "De Frente com Blogueirinha", no dia 29 de junho.

A briga entre as artistas não é nova: há anos, as duas trocam farpas e, segundo a cantora, a influenciadora só conseguiu entrar na 15ª temporada de A Fazenda por conta das discussões com a funkeira.

