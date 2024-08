Reprodução: Instagram MC Mirella e Carlinhos Maia

A cantora MC Mirella pediu, na última terça-feira (06), por um convite ao rancho de Carlinhos Maia, conteúdo especial criado pelo influenciador e que mostra diversos criadores de conteúdo convivendo juntos. A funkeira abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada se participaria do evento.



"Tem pessoas muito especiais nessa edição, e eu estou amando, acompanhando tudo! Assim, sem palavras porque eu gosto muito do Carlinhos", iniciou ela, que há pouco tempo deu luz à Serena.

Eu não posso [participar] agora porque fiz cirurgia, mas se ele me chamar para uma próxima edição com certeza eu vou”, justificou Mirella. Para ser notada por Maia, a funkeira pediu a ajuda dos seguidores.

“Eu quero muito, eu iria amar, tanto pra fazer show ou curtir com eles lá também. Se tiver uma próxima edição, manda uma mensagem pro Carlinhos e fala pra ele me chamar, pra ver se ele lembra de mim”, apelou ela.

