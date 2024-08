Reprodução Natuza Nery sobe o tom com Datena em discussão ao vivo: 'Não deixa a mulher falar'

A jornalista Natuza Nery, do grupo Globo, se estressou com o comportamento de José Luiz Datena (PSDB) nesta terça-feira (6). Durante uma sabatina ao vivo, a entrevistadora apontou que o candidato à prefeitura de São Paulo não estava permitindo que ela falasse e fizesse as perguntas. A situação resultou em uma discussão acalorada entre Natuza e o ex-apresentador do "Brasil Urgente" (Band).

Na série de entrevistas promovida pelo G1, Natuza Nery conduziu a entrevista com Luiz Datena, que decidiu se afastar da Band para concorrer ao cargo de prefeito de São Paulo.

O clima esquentou quando a jornalista mencionou que entende ser difícil sair do papel de apresentador e tornar-se entrevistado, pedindo para que ele parasse de interrompê-la.

"Eu sei que é muito difícil sair do papel de apresentador e assumir o papel de entrevistado, mas o senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas...", disse Natuza, antes de ser interrompida.

"Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. O senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar... O senhor já ouviu falar de uma expressão chamada 'manterrupting'? É quando o homem não deixa a mulher falar. Não imagino que esse [seja o caso]", apontou a jornalista, enquanto o entrevistado tentava se defender.

Durante a dinâmica, Datena se prolongou ao responder uma pergunta sobre a Cracolândia, fazendo com que a jornalista pedisse maior objetividade nas respostas.

"Você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito as mulheres e tenho muito respeito por elas. Estou falando com uma entrevistadora, independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa e quer uma resposta rápida? É impossível", defendeu-se Datena.

Assista ao vídeo:



🇧🇷 Natuza Nery durante entrevista com Datena: “É muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistar. Eu preciso fazer as perguntas”. pic.twitter.com/GeMFjZE4lz — Eixo Político (@eixopolitico) August 6, 2024