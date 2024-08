Mayra Dugaich Cena do filme 'Titanic'

A atriz estrela do filme "Titanic", Kate Winslet, revelou durante uma entrevista à Harper's Bazaar um pedido inusitado de um produtor nas gravações do longa "Lee", cinebiografia da correspondente de guerra Elizabeth Miller. O filme estreia no dia 19 de dezembro.



De acordo com a atriz, um produtor teria a encorajado a esconder as 'dobrinhas da barriga' em uma cena. Kate afirma que a pessoa da produção teria dito para que ela arrumasse a postura para que a barriga ficasse mais "esticada", o que não foi acatado pela atriz.

Kate diz que assim que sou que iria protagonizar o filme, ela abandonou a academia para que conseguisse chegar ao corpo ideal para interpretar Elizabeth.

"Há um trecho em que Lee está sentada em um banco de biquíni... e um membro da equipe apareceu entre as tomadas e disse: 'Você pode sentar mais ereta'", diz a atriz.

Ela então responde: "Para você não conseguir ver as dobrinhas da minha barriga? De jeito nenhum!". Ela ainda acrescenta afirmando que foi uma posição proposital.

A atriz de 48 anos foi questionada se o corpo "menos perfeito" teria a incomodado. Ela respondeu: "O oposto! Tenho orgulho disso porque é a minha vida estampada no meu rosto, e isso importa. Não esconderia isso".

A atriz afirma que é defensora dos "corpos reais" e da autoaceitação. Após estrelar o multipremiado "Titanic", a estrela diz que a pressão e os olhares para seu corpo se intensificaram. Ela chegou a ter atritos com a mídia por retocarem o seu corpo em fotos, ao ponto dela não conseguir se reconhecer.

"Sinto um imenso alívio ao ver que as mulheres estão se aceitando muito mais e se recusando a serem julgadas. Porque não conheço nenhuma da mesma época que eu que tenha crescido vendo a mãe se olhando e dizendo: 'Estou bonita'", finaliza a atriz.

