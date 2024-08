Rperodução: Instagram Jade Picon

A influenciadora Jade Picon admitiu se considerar chata após fazer uma reflexão nas redes sociais. Em um story publicado na última terça (06), a atriz se avaliou e desabafou sobre os conceitos de coragem e conforto.

“E o dia termina assim, assistindo a um vídeo sobre o oposto da coragem. Hoje, aprendi algo novo. Acontece que eu estava assistindo a um vídeo em inglês e minha cabeça ficou confusa", iniciou ela.

"O novo aprendizado é que o oposto da coragem é a covardia, que é o conforto... Sou um pouco chata, né? Essa é a minha rotina: treino e trabalho, e trabalho em mim mesma”, admitiu a artista. “Como posso evoluir e crescer como ser humano?", se perguntou.

"Não tenho muitas coisas para mostrar da vida social, só a partir de quinta-feira, mas isso é o que funciona para mim, e eu acredito muito nisso”, refletiu a irmã de Léo Picon. "Você sabia que deve fazer o que precisa ser feito? Haverá dias tranquilos e dias chatos. Quando tenho uma meta ou sonho, consigo enxergar o que precisa ser feito e o que devo evitar", discorreu ela sobre ter uma meta de prioridades.

"Estabelecendo prioridades, tudo fica mais claro e palpável. Tenho uma facilidade incrível para dizer não para muitas coisas, evitando que entrem no meu caminho. Posso até ser um pouco extremista às vezes, mas isso geralmente me faz muito melhor”, explicou ela.

Ex-BBB estava no Maranhão Reprodução Instagram Jade Picon exibe vestido decorado com conchas Reprodução Instagram Jade exibe madeixas loiras para nova personagem Reprodução Instagram

Jade Picon também falou sobre se colocar em primeiro lugar e não deixar que outros compromissos passem por cima da sua rotina. “Para mim, a semana é sobre fazer o que precisa ser feito. 'Ah, Jade, vamos para a balada hoje?' Não, não vamos. 'Ah, não sei o quê...' Não, não é chato. Pode parecer que eu sou chata, mas a verdade é que eu sou organizada e focada", justificou.

"Muitas vezes, isso pode parecer chato, mas o que importa para mim é a realização dos meus sonhos e como cheguei até aqui. Não é só uma busca infinita; é importante também reconhecer e valorizar onde você está e o que te trouxe até aqui”, concluiu a ex-BBB.

