Reprodução Esposa de Thiago Silva impressiona ao mostrar antes e depois da fama; veja

A influenciadora Belle Silva surpreendeu ao resgatar fotografias antigas na terça-feira (6). Através do Instagram, a esposa do zagueiro Thiago Silva mostrou o antes e depois da fama, ilustrando as mudanças da maturidade.

Nos últimos dias, internautas têm participado da trend "Você perdendo seus traços adolescentes", na qual os usuários compartilham imagens que mostram a transição da juventude para a vida adulta.

Isabelle Silva também entrou na dinâmica e publicou fotos de sua adolescência, época em que começou a namorar o jogador de futebol. Atualmente, Thiago Silva é destaque no elenco do Fluminense, após anos morando fora do Brasil e jogando por times europeus.

O casal está junto há mais de 20 anos e continua o relacionamento, agora com mais membros na família. Belle e Thiago são pais de Isago, de 14 anos, e Iago, de 12.

Veja as fotos de Belle Silva antes da fama:

Belle Silva antes da fama Reprodução Belle Silva depois da fama Reprodução Belle Silva e Thiago Silva antes da fama Reprodução Belle Silva e Thiago Silva antes da fama Reprodução Belle Silva e Thiago Silva Reprodução Belle Silva e Thiago Silva com os filhos Reprodução Belle Silva e Thiago Silva Reprodução