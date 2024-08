Reprodução/Instagram Irmã de Cristiano Ronaldo publica foto rara do jogador com a família

Irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro compartilhou fotos raras do jogador com a família. Nas redes sociais, a cantora portuguesa posou com o atleta, a mãe, Maria Dolores e a irmã, Elma .

Morando no Brasil, Katia mostrou o momento em família e recebeu uma onda de elogios dos seguidores.

"Quanto mais amor você coloca na vida, mais leve ela se torna", escreveu ela na publicação, marcando os irmãos e a mãe.

Nos comentários, os internautas brasileiros rasgaram elogios. "Que família linda", disse uma; "Dona Dolores caprichou, fez filhos lindos e maravilhosos", declarou outra; "Sorrisos lindos/ iguais", comentou uma terceira.

Katia Aveiro é casada há seis anos com o gaúcho Alexandre Bertolucci Jr, com quem tem uma filha, Valentina, de 4 anos. A cantora também é mãe de Rodrigo e Dinis, de 23 e 13 anos, frutos de relacionamentos anteriores.

A família mora em Gramado, no RS, mas visita São Paulo e Portugal com frequência.

Katia Aveiro ao lado de Cristiano Ronaldo Reprodução/Instagram Katia Aveiro ao lado de Cristiano Ronaldo, da mãe, Maria Dolores e da irmã, Elma Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp