Reprodução: Instagram Rafael Zulu

O ator Rafael Zulu fez um relato emocionante no último episódio lançado do "Papo de Segunda". Na última segunda-feira (05), o artista se emocionou ao entrar em detalhes sobre a sua relação com o seu pai, Antônio. "Eu ensinei ao meu pai a dizer 'eu te amo'. Ele não recebeu afeto quando criança", iniciou ele.

"Era agredido pela minha avó, é cheio de cicatrizes. A forma de amar dele, era trabalhar. Não tenho registro dele brincando comigo", lamentou. Para Zulu, a distância com o pai se tornou amor e acolhimento. Segundo ele, não existem mais mágoas e o nascimento da filha, Luiza, o ajudou a ressignificar a relação com o pai.

O artista lançou recentemente o programa "Pai É Pai" com a filha, no Globoplay. O episódio da atração do GNT tinha como tema o Dia dos Pais e, por isso, Rafael Zulu foi convidado para conversar sobre o assunto.

Além do relato do ator, Eduardo Sterblitch também revelou não ser próximo do pai. "Minha relação com meu pai sempre foi esquisita. Meus pais se separaram quando eu tinha dois anos", explicou.

"Minha mãe vivia falando mal do meu pai. Não gostava dele. Lembro de mim aos dois anos no carro pedindo para eles pararem de brigar. Descobri em terapia que tive depressão quando criança por conta destas situações. É triste demais para uma criança", completou Sterblitch.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.