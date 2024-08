Reprodução/Instagram Luiza Marcato e Máximo García se casaram pelados





Luiza Marcato e Máximo García , ambos criadores de conteúdo adulto, causaram grande repercussão nas redes sociais ao realizarem um casamento inusitado, onde todos, inclusive os convidados e padrinhos, estavam nus. A cerimônia ocorreu em maio deste ano, mas a união durou pouco, com o casal decidindo se separar dois meses depois.

Segundo Luiza, o principal motivo da separação foram as frequentes mudanças de agenda. Ambos optaram por realizar turnês fora do Brasil, o que dificultou a conciliação de seus compromissos. Nas redes sociais, a atriz frequentemente recebia perguntas sobre a ausência do marido e sobre o fato de não viajarem juntos.





“Isso me incomoda. A relação esfriou. Desde o casamento, praticamente não passamos mais tempo juntos, só por vídeo e ligação. Não quero uma relação assim. Neste momento, a prioridade dele é o trabalho. Decidimos focar nos negócios e não no amor agora”, declarou a modelo.

Esfriou

Luiza enfatizou que, apesar de terem uma relação aberta no âmbito profissional, isso nunca comprometeu a cumplicidade e o respeito mútuo como casal. Para ela, as interações físicas eram permitidas apenas diante das câmeras, nunca na vida pessoal.

“A distância naturalmente esfria as coisas, o que pode abrir espaço para outras interações e envolvimentos. Antes que as coisas terminem mal, prefiro me separar e viver no meu espaço. Nossa relação continua no trabalho, mas não como um casal de verdade. Foi uma decisão minha”, afirmou.

O casamento aconteceu no fim de maio na mansão de Máximo, na Zona Oeste de São Paulo, com direito a troca de alianças, votos, jantar e interações íntimas liberadas. Embora tenham recebido críticas na internet, o casal garantiu que não se abalou e que nunca tiveram a intenção de desrespeitar a cerimônia ou provocar os mais religiosos. A escolha por um evento nudista estava alinhada com o universo pornográfico em que vivem.

O casamento civil ocorreu no Cartório de Perdizes, também na Zona Oeste de São Paulo, no início do mês. Já o evento contou com a presença de uma pastora, mas não de um juiz de paz. Os dois trocaram votos e alianças, e a única regra para os convidados era estarem nus para participar da cerimônia.