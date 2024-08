Reprodução: Instagram Situação aconteceu em uma festa dada pelo jogador brasileiro

A cantora Lexa relembrou, na última segunda (5), de uma situação constrangedora entre a sua mãe, Darlin Ferrattry, e o jogador de futebol Mbappé em uma festa de Neymar. Em entrevista ao talk show "Papo Merda" de Ed Gama, presente no canal "Porta dos Fundos", a artista detalhou o momento.

A dona do hit "Sapequinha" contou que ela e a mãe foram convidadas para uma festa de Halloween em Paris, feita por Neymar. Em um certo momento, Lexa viu Ferrattry discutindo com uma pessoa. Na ocasião, era o jogador de futebol Kylian Mbappé.

A artista disse que a mãe não sabia se comunicar em inglês e, por isso, xingou o atleta em português. Segundo Darlin Ferrattry, Mbappé pisou no pé dela, o que a teria deixado furiosa. "Ela sai do Brasil e pensa que todo mundo fala português. A minha mãe brigando muito com o Mbappé", argumentou Lexa.

"Eu falei: 'Mãe, para, para, por favor, pelo amor de Deus, vamos ser expulsas daqui ja já", revelou. Então, a cantora conversou com o jogador, que prontamente pediu desculpas à Ferratry. "Menino mal-educado que pisa no pé dos outros", disse a mãe da artista em relação ao jogador.

"Nem o presidente do PSG conseguiu fazer ele pedir desculpas, mas sua mãe sim", respondeu o apresentador Ed Gama em bom tom.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.